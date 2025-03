Finance et Climat : La Bceao et Hec Paris organisent une masterclass, ce 20 mars 2025

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Mars 2025 à 14:51 | | 0 commentaire(s)|





A travers un communiqué de presse, le Cofeb renseigne que Anne FRISCH est ancienne directrice financière de grandes entreprises industrielles, experte en finance durable.



Elle met depuis des années son savoir-faire au service d’une finance responsable et résiliente. Son approche, mêlant expertise académique et expérience de terrain, apporte une vision concrète et actionnable des enjeux climat-finance.

Lors de son exposé, elle abordera entre autres les impacts des risques climatiques sur l’économie africaine, les solutions de financement pour une transition verte, le rôle des banques dans l’adaptation et la décarbonation.



Lancement officiel de l'édition 2025 du programme conjoint Cofeb/Hec Paris



Cette conférence inaugurale, qui marque le lancement officiel de l'édition 2025 du programme conjoint Cofeb/Hec Paris, est ouverte à tous les acteurs du secteur bancaire et financier ainsi qu'au grand public. Les inscriptions se font en accédant au lien ci-après :

https://hec-fr.zoom.us/webinar/register/WN_NKEgXrsDRB-Tzof2n57sDQ#/registration .





En marge de la masterclass, le Cofeb informe que les différents parcours certifiants proposés conjointement par les deux institutions seront présentés aux participants. Pour rappel, l'offre de formation est composée de deux (02) produits.



Le premier parcours de formation est dénommé «Certificat exécutive management stratégique bancaire niveau 1» (Cemstrat 1). Ce parcours cible les acteurs de la chaîne des valeurs du système bancaire et financier ainsi que les cadres dirigeants opérationnels et directeurs de départements des secteurs privé et public. Ce programme, qui démarre le 20 mai 2025, sera axé notamment sur les piliers de la nouvelle économie digitale ainsi que ses risques juridiques, économiques et géopolitiques.



Le deuxième parcours, intitulé «Certificat exécutive management stratégique bancaire niveau 2» (Cemstrat 2), sera lancé le 29 avril 2025. Il est destiné aux directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de banques et établissements financiers, ainsi qu'aux hauts responsables des administrations publiques et des organisations régionales.



Ce Parcours de haut niveau porte globalement sur le pilotage de la performance des structures (vision stratégique, création de valeur, gestion des situations de crise, nouvelles approches en matière de modèle économique, etc).



Depuis 2013, le Cofeb confie que plusieurs centaines de dirigeants ont suivi avec succès les programmes certifiants, en management général des activités bancaires et en management des ressources humaines, proposés conjointement par la Bceao-Cofeb et Hec Paris.

Bassirou MBAYE Prévue pour le jeudi 20 mars 2025 à partir de 14H30 Gmt via la plate-forme Zoom, cette conférence internationale sera animée par madame Anne FRISCH, professeure associée à Hec Paris. Mme FRISCH enseigne la finance, la stratégie et le contrôle de gestion aux étudiants de master, et dans les programmes exécutifs.A travers un communiqué de presse, le Cofeb renseigne que Anne FRISCH est ancienne directrice financière de grandes entreprises industrielles, experte en finance durable.Elle met depuis des années son savoir-faire au service d’une finance responsable et résiliente. Son approche, mêlant expertise académique et expérience de terrain, apporte une vision concrète et actionnable des enjeux climat-finance.Lors de son exposé, elle abordera entre autres les impacts des risques climatiques sur l’économie africaine, les solutions de financement pour une transition verte, le rôle des banques dans l’adaptation et la décarbonation.Cette conférence inaugurale, qui marque le lancement officiel de l'édition 2025 du programme conjoint Cofeb/Hec Paris, est ouverte à tous les acteurs du secteur bancaire et financier ainsi qu'au grand public. Les inscriptions se font en accédant au lien ci-après :En marge de la masterclass, le Cofeb informe que les différents parcours certifiants proposés conjointement par les deux institutions seront présentés aux participants. Pour rappel, l'offre de formation est composée de deux (02) produits.Le premier parcours de formation est dénommé «Certificat exécutive management stratégique bancaire niveau 1» (Cemstrat 1). Ce parcours cible les acteurs de la chaîne des valeurs du système bancaire et financier ainsi que les cadres dirigeants opérationnels et directeurs de départements des secteurs privé et public. Ce programme, qui démarre le 20 mai 2025, sera axé notamment sur les piliers de la nouvelle économie digitale ainsi que ses risques juridiques, économiques et géopolitiques.Le deuxième parcours, intitulé «Certificat exécutive management stratégique bancaire niveau 2» (Cemstrat 2), sera lancé le 29 avril 2025. Il est destiné aux directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de banques et établissements financiers, ainsi qu'aux hauts responsables des administrations publiques et des organisations régionales.Ce Parcours de haut niveau porte globalement sur le pilotage de la performance des structures (vision stratégique, création de valeur, gestion des situations de crise, nouvelles approches en matière de modèle économique, etc).Depuis 2013, le Cofeb confie que plusieurs centaines de dirigeants ont suivi avec succès les programmes certifiants, en management général des activités bancaires et en management des ressources humaines, proposés conjointement par la Bceao-Cofeb et Hec Paris.





Source : La Bceao, à travers son Centre de formation et de recherche (Cofeb), organise, en partenariat avec Hec Paris, une masterclass internationale en ligne, sur le thème : « Finance et Climat : un appel à l’action pour l’Afrique ».Source : https://www.lejecos.com/Finance-et-Climat-La-Bceao...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook