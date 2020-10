Financement de la campagne hivernale 2020 des femmes agricultrices : La Bicis alloue 350 millions Cfa aux membres du Refan

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Octobre 2020 à 00:34 | | 0 commentaire(s)|

« La Bicis a imaginé, construit et monté le schéma de financement innovant de la campagne hivernale 2020 des femmes agricultrices, membres du Refan (qui exploitent des périmètres rizicoles irrigués, dans la vallée du fleuve Sénégal) ».



La ligne de crédit d’un montant de 350 millions de francs Cfa pour cette première campagne, a été mise en place avec la collaboration de Baobab, une institution de microfinance. La ligne de financement couvre la phase de production ainsi que celle de commercialisation du riz usiné.



Par ailleurs, le programme Agrifed est développé par Onu-Femmes grâce à la convention de subvention de 1,5 million de dollars signée avec le Groupe Bnp Paribas auquel appartient la Bicis. De ce fait, plusieurs organes du système des Nations Unies (Unesco, Pam, etc.) sont parties prenantes au projet, aux côtés de Onu-Femmes.

Bassirou MBAYE





Source : La Bicis structure une ligne de crédit pour la campagne hivernale 2020 en faveur du Réseau des femmes agricultrices du Nord (Refan) dans le cadre du Programme Agrifed de Onu-Femmes.Source : https://www.lejecos.com/Financement-de-la-campagne...

