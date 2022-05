Financement des Pme dans l’Uemoa : L’encours de crédit hausse de 51,2% entre mars 2021 et mars 2022

« Sur la base des données disponibles à fin mars 2022, 567 Petites et moyennes entreprises (Pme) ont bénéficié de financements, sous le régime du dispositif, avec un encours global de crédit de 402 milliards de francs Cfa contre 265,9 milliards de francs Cfa en mars 2021. », a déclaré Ahmadou Al Amine Lo lundi dernier.



Le directeur national de Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) pour le Sénégal qui s’exprimait à l’occasion du lancement du projet « Accès » et de l’ « Académie du financement des Pme » souligne que cela représente un accroissement de 51,2% en glissement annuel.



L’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) et la GIZ (coopération allemande) qui initient le projet « Accès » et l’ « Académie du financement des Pme », visent à renforcer l’écosystème du financement des Pme au Sénégal.



En ce sens, M. Lo dit en être convaincu que l’« Académie » et le projet « Accès » contribueront à relever davantage l’encours de crédit en faveur des Pme-Pmi qui « demeure encore modeste dans le portefeuille de crédit du système bancaire et financier, comparativement à d’autres pays en développement ».



Dans ce sens, le directeur national de la Bceao souhaite l’élargissement de la coopération sénégalo-allemande aux autres pays membres de l’Union. « A cet égard, je souhaite que ce partenariat entre l’Allemagne et le Sénégal puisse être élargi aux quatre autres pays membres de l’Uemoa parties prenantes de l’initiative Compact with Africa. », a dit Ahmadou Al Amine Lo.



Par ailleurs, il a recommandé que l’Académie de financement des Pme et ses partenaires puissent créer des synergies avec le centre de formation de la Bceao, Cofeb, en vue d’optimiser les programmes de formation des formateurs et de formation technique élaborés en direction des cibles identifiées.



Bassirou MBAYE



