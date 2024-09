Financement des collectivités territoriales : Les élus réclament la libération des fonds d’équipement

C’est ainsi selon "Le Quotidien", que le maire de la commune de Ziguinchor interpelle le gouvernement, particulièrement le ministre des Finances et du Budget, par rapport à la situation financière des collectivités territoriales.



« Les collectivités territoriales ne sont pas financièrement très bien dotées. Nous sommes à 4 mois de la fin de la gestion budgétaire. Les seuls fonds reçus par les collectivités territoriales de la part de l’Etat, sont les fonds de dotation. Il reste les fonds d’équipement des collectivités territoriales. Il reste également les ressources relatives à la Cel (Contribution économique locale) », s’est plaint Djibril Sonko.



Selon le journal, il s’exprimait samedi dernier, en marge d’un atelier de formation des maires sur l’utilisation du Gfiloc, organisé par l’Association des maires du Sénégal (Ams).



Il demande à ce que ces fonds soient libérés le plus tôt possible et qu’à l’avenir, « ils soient libérés dès le début de la gestion financière ».