Financement des entrepreneures africaines : Ecobank améliore son programme Ellever

A travers un communiqué, la banque explique que ces évolutions renforcent son engagement en faveur des entreprises appartenant à des femmes, dirigées par des femmes et axées sur les femmes, tout en renforçant sa compétitivité sur le marché.



Le texte renseigne que le programme s’étend au-delà des clientes nouvelles et existantes de la banque commerciale pour inclure également les clientes de la banque des particuliers et de la banque des grandes entreprises, ainsi que les dirigeantes d’entreprise, les clientes de la banque des Grandes Entreprises pouvant jouer le rôle de mentors.



Ecobank souligne que grâce à cette expansion, les entrepreneures individuelles - celles des secteurs formel et informel - peuvent désormais bénéficier pleinement des solutions financières et non financières améliorées de la banque.



Pour coïncider avec les célébrations de la Journée internationale des droits des femmes, le communiqué rapporte que le programme amélioré Ellever sera lancé dans neuf filiales - Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Kenya, Sénégal, Togo et Zimbabwe - d'ici la fin du mois de mars 2025. Il sera ensuite déployé progressivement dans toutes nos autres filiales d'Afrique subsaharienne au cours de l’année.



Selon le directeur général du groupe Ecobank, Jeremy Awori, cité par le communiqué, depuis le lancement du programme Ellever, plus de 200 millions de dollars sous forme de prêts ont été octroyés, avec des possibilités de mise en réseau des entreprises, des formations au leadership et au renforcement des capacités aux dirigeantes d'entreprise.

Bassirou MBAYE

