Financement des entreprises sénégalaises : Banque Atlantique Sénégal obtient plus de 13 milliards de francs CFA de la Bei

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2024 à 01:20 | | 0 commentaire(s)|

Selon les deux parties, environ 40% de ce financement, sont réservés à des projets dirigés par des femmes, conformément au « 2X Challenge » de l’Ocde, afin de stimuler leur rôle actif dans l'économie. Cette initiative contribue également aux objectifs de soutien à l’emploi des jeunes, conforte par ailleurs, l’importance de l'entrepreneuriat féminin et jeune dans le tissu économique du Sénégal.



Le Directeur général de la Banque Atlantique Sénégal, s’exprimant lors de la cérémonie de signature, a déclaré que : « Cette initiative confirme l'engagement de notre groupe à soutenir activement les entrepreneurs africains, et en particulier ceux du Sénégal. Ce partenariat avec la Bei et l'Ue permettra », poursuit-il, « de libérer le potentiel des Petites et moyennes entreprises (Pme) et des Entreprises de taille intermédiaire (Eti), favorisant ainsi une croissance économique et sociale durable et inclusive ».



M. Ambroise Fayolle pour sa part estime que « Ce partenariat avec la Banque Atlantique Sénégal reflète notre volonté de soutenir des entreprises africaines en mettant en place des solutions de financements sur mesure et adaptées à leurs besoins ».



Ambroise Fayolle d’ajouter : « Ces entreprises sont un véritable vecteur de croissance et d’emploi, notamment pour les jeunes et les femmes. C’est pourquoi, avec BEI Monde, notre branche dédiée au développement, nous renforçons notre soutien au secteur privé et porteurs de projets au Sénégal comme sur l’ensemble de la région ».



L’ambassadeur de l’Union européenne (Ue) à Dakar Jean-Marc Pisani, présent à la rencontre, a également souligné avec satisfaction qu’« en tant que partenaire stratégique et de longue date du Sénégal, et dans un contexte international marqué par plusieurs facteurs d’instabilité, l’Ue poursuit son appui au pays pour relever les défis structurels, dont notamment l’emploi des jeunes et des femmes -un objectif dont le Gouvernement du Sénégal a fait l’une de ses priorités- ».



« Pour l’atteinte de ces objectifs, ajoute-t-il « il faudra sans cesse améliorer l’environnement des affaires, notamment l’accès au crédit qui est critique pour la compétitivité des entreprises et essentiel, afin de créer une dynamique vertueuse d’investissement, tout ceci en droite ligne avec la stratégie Global Gateway visant à soutenir les secteurs clés, durables et moteurs de croissance économique inclusive ».

Bassirou MBAYE







Source : Banque Atlantique Sénégal obtient une ligne de crédit de plus de 13 milliards de francs Cfa (environ 20 millions d’euros) auprès de la Banque européenne d'investissement (Bei). Cette enveloppe qui est le fruit d’un partenariat entre les deux banques a été signé le vendredi 6 septembre 24 à Dakar par Abdelmoumen Najoua, directeur général de la Banque Atlantique Sénégal et Ambroise Fayolle, vice-président de la Bei. Ce montant est destiné aux entreprises sénégalaises qui s’activent dans l'informatique, l'agroalimentaire, la santé entre autres secteurs.Source : https://www.lejecos.com/Financement-des-entreprise...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook