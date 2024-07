Financement des risques climatiques et des catastrophes : Un atelier de deux jours sur le diagnostic, s’ouvre demain L’Etat du Sénégal, à travers le Ministère des Finances et du Budget, en collaboration avec la Banque mondiale et le Secrétariat du Global Shield ou Bouclier mondial, organise un atelier sur le Financement des Risques climatiques et des Catastrophes (FRC), les 23 et 24 juillet 2024, à l’hôtel Radisson Blu de Dakar.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le mardi 23 juillet 2024, à partir de 9 heures, sous la présidence du Ministre des Finances et du Budget, Monsieur Cheikh Diba, nous informe un communiqué de son ministère.



Cet atelier, nous dit-on, a pour objectif de partager avec les parties prenantes nationales impliquées, les travaux en cours au Sénégal, ainsi que les prochaines étapes pour le Financement des Risques climatiques et des Catastrophes (FRC).



La Banque mondiale et le Global Shield appuient le Gouvernement du Sénégal dans l’élaboration de réformes ambitieuses, afin de renforcer la résilience financière du pays face aux risques naturels et climatiques croissants.



Ces initiatives participent à renforcer le dispositif stratégique du Sénégal, en termes de prise en compte de la dimension climatique dans la gestion des investissements publics et de mise en place d’instruments innovants pour lever des fonds sur les marchés durables.



