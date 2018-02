Financement du Partenariat Mondial pour l’Éducation : 2, 3 milliards de dollars récoltés pour 2018-2020

La somme de 2, 3 milliards de dollars a été récoltée pour la période 2018-2020 au sortir de la Conférence de Financement du Partenariat Mondial pour l’Éducation, qui avait d’ailleurs pour thème : « Un investissement pour l’avenir ».



« En tenant cette troisième conférence pour la reconstitution des fonds pour le Partenariat Mondial pour l’Éducation, nous voulons soutenir et aider des millions d’enfants à aller à l’école. Depuis sa création en 2002, seul fonds international entièrement dédié à l’éducation intervient dans beaucoup de pays en développement pour y pour bâtir des systèmes éducatifs viables et performants. Nous voulons porter à un niveau supérieur cet élan solidaire de responsabilité », a déclaré le Président Macky Sall lors de son discours devant le Président français Emmanuel Macron et la star américaine Rihanna.



Rappelons que cette conférence de Financement du Partenariat Mondial pour l’Éducation (présidée par les Présidents Macky Sall et Emmanuel Macron cherche à mobiliser 3,1 milliards de dollars pour la période allant de 2018 à 2020. Cette mirobolante somme sera destinée à soutenir l’éducation de 870 millions d’enfants dans 89 pays en développement dans lesquels vivent 78% des enfants non scolarisés dans le monde.



Il y a actuellement 264 millions d’enfants et de jeunes non scolarisés dans le monde, et six enfants sur dix, soit 617 millions, sont scolarisés.



