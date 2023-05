Financement du Projet NDAMIR 3 : L’Usaid magnifie les résultats de l’approche Gouvernement à Gouvernement

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Mai 2023 à 14:09 | | 0 commentaire(s)|

Mme Paloma ADAMS-ALLEN a indiqué, lors de son allocution, que ce nouvel accord G2G est en partie destiné aux équipes de santé au niveau des districts de différentes régions afin de leur permettre de fournir des services de qualité grâce à un soutien au niveau du ministère leur facilitant l’exercice de leurs fonctions d’intendance et de supervision des activités techniques et de la gestion financière.



Elle souligne que leurs efforts conjoints dans le cadre de leur programme G2G ont permis de réduire de manière significative la mortalité et la morbidité dues au paludisme, notamment en réduisant la mortalité des enfants de moins de cinq ans de 58 % depuis 2005. A l’en croire, ils ont également soutenu les améliorations en matière de santé maternelle et infantile.



L’Usaid a accordé au ministère en charge de la Santé et de l’action sociale environ 49 millions de dollars (26 milliards de francs CFA) par le biais d’accords G2G et les évaluations du programme G2G de l’USAID Sénégal dans le domaine de la santé ont prouvé que cette approche fonctionne, s’est-elle réjouie.



Elle renseigne également que la contribution annuelle du gouvernement américain au développement qui vise à soutenir le peuple sénégalais s’élève à plus de 125 millions de dollars (67 milliards de francs CFA).



Le gouvernement du Sénégal est un partenaire clé de l'USAID depuis 60 ans, fait-elle savoir. Avant d’ajouter : « Nous sommes impatients d'approfondir notre partenariat afin de garantir que nos programmes continuent de s'aligner sur les priorités du Sénégal ».



Dans la foulée, elle a confié que les États-Unis s'engagent à soutenir le peuple sénégalais et son engagement de longue date en faveur de la démocratie et des institutions démocratiques.



Depuis 2011, l'USAID Sénégal est fière d'avoir investi des ressources significatives en appui au gouvernement du Sénégal par le biais d'une assistance directe de Gouvernement à Gouvernement - G2G, dans le secteur de la santé.



Cet accord a été élaboré conjointement avec les communautés et les homologues du secteur de la santé au niveau des districts et des régions, grâce à des visites conjointes sur le terrain ainsi que des consultations intensives qui se sont déroulées sur plusieurs mois, explique l’administratrice adjointe de l’Usaid.



Bassirou MBAYE







Source : Le ministre sénégalais en charge de l’économie, du plan et de la coopération, Mamadou Moustapha Ba et l’administratrice adjointe de l’Usaid, Paloma ADAMS-ALLEN, ont signé mardi 23 mai à Dakar, la Lettre d’Exécution pour le financement du Projet NDAMIR 3 à hauteur d’environ 18,8 milliards francs Cfa (31 000 000 de dollars US).Source : https://www.lejecos.com/Financement-du-Projet-NDAM...

