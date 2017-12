Financement du TER pour 800 milliards au lieu de 568 milliards : Ousmane Sonko contre-attaque encore

Après la sortie de Abdou Ndéné Sall, ministre délégué auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, sur les ondes d'une radio de la place, le député Ousmane Sonko a tenu à faire d’autres précisons sur le financement du train express régional…notamment sur la seconde phase allant de Diamniadio à Diass sur une distance de 17km.



« Monsieur Abdou Ndéné Sall, ministre délégué auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, a admis aujourd'hui, sur les ondes d'une radio de la place, que j'avais raison sur le financement du TER. Il avance un montant de 800 milliards au lieu des 568 milliards annoncés jusqu'à présent par le Président de la République et son gouvernement. Cet aveu est un pas vers la vérité, mais n'éteint pas le débat:", a lancé le tonitruant député.



"- le montant de 800 milliards ne couvre que les 38km de la première phase portant sur la distance Dakar-Diamniadio. Ils n'intègrent pas la seconde phase allant de Diamniadio à Diass sur une distance de 17km. Je vous laisse faire le calcul. Il ne couvre pas le coût des travaux conditionnels assujettis à la notification de la disponibilité des crédits aux entrepreneurs", poursuit-t-il.



Avant de préciser que "- Ni le coût de l’étude d’impact environnemental et social, prévue dans le rapport de la BAD, pour évaluer les autres conséquences du projet de nature sociale et économique, tels que la sécurité des populations et la perturbation des échanges entre communes qu’entraînera la construction de murs de clôture le long des voies."



C'est pourquoi Ousmane Sonko dénonce que "au delà, cet aveu sonne grave quant à la crédibilité et la sincérité du budget, car jusqu'à présent, c'est le montant de 568 milliards qui est inscrit dans le budget et dans le Plan Triennal d'investissement Public (PTIP) 2018-2020.

Quid du dépassement? »



