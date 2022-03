Financement et appui à l’internationalisation des entreprises tech sénégalaises : La Der/Fj et ses partenaires lancent le Fonds de solidarité pour les projets innovants

Les startups sénégalaises évoluant dans le domaine de la technologie vont pouvoir lever des fonds et passer à l’internationalisation de leurs activités. La Der/Fj et ses partenaires (Ambassade de France au Sénégal, en collaboration avec Bpifrance), ont lancé, ce 28 mars 2022 dans la capitale sénégalaise, le programme « Appui à l’accélération des entreprises tech sénégalaises » avec un Fonds de solidarité pour les projets innovants.



Dans son allocution, la nouvelle déléguée générale de la Der /Fj a souligné que convaincus que l’appui aux start-ups, aux Tpme innovantes et plus globalement aux entrepreneurs ne peut être que renforcé par la coopération et des synergies pertinentes, nous nous réjouissons de ce partenariat avec l’Ambassade de France et la BpiFrance, partenariat duquel est issu ce projet d’appui à l’accélération des entreprises tech sénégalaises qui met le focus sur trois problématiques majeures.



Il s’agit pour Mame Aby Seye, de l’Innovation, de l’entrepreneuriat et du Financement. Ces trois termes clés sont d’ailleurs, selon elle, au cœur de l’intervention de la Der/Fj en tant que mécanisme institutionnel de soutien aux initiatives entrepreneuriales au Sénégal.

Ce nouveau projet, le Fonds de solidarité pour les projets innovants (Fspi) : Appui à l’accélération des entreprises tech sénégalaises est doté de 2 millions d’euros dont 1 million d’euros de la Der/Fj et 1 million d’euro de l’Ambassade de France.



Ce projet, en plus de financer des entreprises, entend soutenir les réseaux d’investisseurs sénégalais, promouvoir la visibilité des start-ups sénégalaises vis-à-vis des investisseurs du continent africain et européen, mais aussi susciter des collaborations entre start-ups françaises et sénégalaises. Il répond ainsi à un enjeu majeur d’accès au financement des jeunes entreprises, renseigne Mme Seye.



Pour sa part, la directrice des affaires internationales et européennes de Bpifrance, souligne que « le Sénégal, troisième pays en Afrique à voir l’émergence d’une licorne l’an dernier, suscite l’intérêt des investisseurs internationaux ».



Isabelle Bébear reste « convaincue que la communauté digitale hébergée sur la plateforme Bpifrance EuroQuity de Bpifrance, pilotée par la Der/Fj et animée avec les acteurs de l’écosystème Tech sénégalais, permettra aux start-ups de se connecter aux investisseurs internationaux et aux autres écosystèmes en Afrique et en Europe ».



Par ailleurs, l’ambassadeur de la France au Sénégal a salué la collaboration entre les deux pays qui vise, notamment, le développement à travers la création de richesse, la création d’entreprises, l’accès à l’emploi etc.



« Je suis impressionné par la place qu’a pris le rôle que joue la Der/Fj au Sénégal et pour le dire autrement c’est devenu, tout simplement, un partenaire de premier rang de la France. Ce n’est pas un hasard si la Der/Fj est régulièrement invitée à différents rendez-vous internationaux. », souligne Philippe Lalliot.

Bassirou MBAYE







