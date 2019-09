Financements de la DER: Kaolack affiche un taux de Remboursement de 35%

La Délégation générale à entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes a tenu son bilan d'étape à Kaolack.

Après avoir procédé à un financement de plus de 1,270 milliards de francs CFA, la Der passe au recouvrement un processus qui rencontre des problèmes depuis trois mois.

A cet effet, les autorités s'engagement à s'y mettre et utiliser les moyens nécessaires pour inviter les créanciers à solder leurs crédits d'ici le mois de février.

Le Délégué général Pape Amadou Sarr annonce qu'une enveloppe supplémentaire de 3 milliards est prévue à Kaolack si la dette est bien recouvrée.