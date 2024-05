Financements destinés aux Pme: Le ministère du Commerce dément et menace les auteurs

Le ministère de l’Industrie et du commerce, dit constater l’existence d’une «page doublon» intitulée «Ministère du Commerce, de l’industrie, de la Consommation et des Pme» utilisant les vidéos et photos signées «Cellule de Communication du Ministère» et invitant les internautes à s’inscrire sur un formulaire en ligne pour des financements destinés aux petites et moyennes entreprises, à la date du 21 avril 2024.



Dans un communiqué, le département dirigé par Serigne Guèye Diop condamne ces agissements et précise qu’aucune opération de financement d’entreprises n’a été lancée. Ainsi, il annonce que les autorités judiciaires compétentes ont été saisies afin de démasquer le ou les auteurs de ces faits et de les mettre hors d’état de nuire. Le ministère invite par ailleurs les internautes à la vigilance en ne donnant aucune suite à ces annonces.

Bes Bi

