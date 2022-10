Financements octroyés par la DER/FJ : la région de Fatick rembourse mieux que les autres, selon la Déléguée Générale La région de Fatick (centre) est celle qui rembourse le mieux les financements octroyés par l’Etat aux femmes et aux jeunes entrepreneurs, avec un taux de recouvrement de 91 % des prêts, a déclaré la déléguée générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Mame Aby Sèye.

“La région de Fatick a reçu 3,2 milliards de francs CFA d’investissements de la DER (…) Il faut relever que Fatick est le plus grand payeur, avec un taux de recouvrement de 91 %, qui dépasse la moyenne nationale, laquelle est comprise entre 88 et 89 %”, a-t-elle dit.



Mame Aby Sèye a séjourné mercredi et jeudi à Fatick, la première étape d’une tournée nationale de la DER/FJ, la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. A Fatick, Mame Aby Sèye a lancé le projet “100 fermes, 1.000 jeunes” et a octroyé des bonds de financement à des bénéficiaires de ladite initiative

Sud Quotidien



