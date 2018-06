Finances publiques : 501, 7 milliards recouvrés en trois mois Selon la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee), la gestion budgétaire au premier trimestre 2018 s’est inscrite dans une trajectoire de maîtrise du déficit à travers une mobilisation satisfaisante des ressources et une régulation des dépenses.



Rédigé par leral.net le Lundi 4 Juin 2018

En effet, les ressources mobilisées sur la période sont évaluées à 501,7 milliards, augmentant de 14,4% en glissement annuel. S’agissant des dépenses totales, elles sont estimées à 653,7 milliards, en repli de 11,1% comparativement à la fin du premier trimestre 2017. Ainsi, le solde budgétaire, dons compris, est évalué en déficit de 152 milliards à fin mars 2018 contre un déficit de 297 milliards un an auparavant.



Au premier trimestre 2018, le déficit commercial du Sénégal s’est établi à 445,3 milliards contre 504,4 milliards au trimestre précédent, soit une réduction de 59,1 milliards. Cette évolution traduit une hausse des exportations de biens (+60,6 milliards) plus importante que celle des importations (+1,6 milliard). Par conséquent, le taux de couverture des importations par les exportations s’est renforcé de 7,2 points de pourcentage pour se situer à 46,3% contre 39,1% un trimestre auparavant.

















Pathé TOURE Lejecos

