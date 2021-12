Financial afrik awards 2021 : Thierno Seydou Nourou Sy de la Bnde désigné « Mentor des Pme »

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Décembre 2021

Le trophée « Mentor des Pme » a été décerné à l’infatigable travailleur Thierno Seydou Nourou Sy, pour récompenser ses efforts dans l’accompagnement et le développement des Pme sénégalaises.



Une récompense faite lors de la soirée de gala qui a marqué la fin des activités de la 4ème édition des Financial afrik awards qui s’est tenue, pour la première fois, sur deux jours.



Cette rencontre annuelle qui réunit des personnalités de divers horizons autour des questions majeures liées à l’économie, à la finance et au développement du continent africain, constitue également pour Financial Afrik, une occasion de récompenser les acteurs qui se sont le plus distingués dans leurs domaines respectifs.

Bassirou MBAYE, envoyé spécial à Nouakchott







Source : Le directeur général de la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) du Sénégal est désigné « Mentor des Petites et moyennes entreprises » de l'année.

