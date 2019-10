Fissel: Le ministre Omar YOUM invité à sauver les navétanes

Depuis le début des navétanes, les ASC de la commune de Fissel n'ont pas encore reçu leurs subventions. Une situation qui n'est pas du goût de certains présidents de zones qui invitent le Ministre Omar Youm à sauver les navétanes dans la localité car depuis le démarrage des compétitions, les zones sont endettées jusqu'au cou, le maire de Fissel quant à lui, lors d'une conférence de presse organisée à Mbour et non dans sa commune, avec quelques responsables de zones favorables à sa politique, a évoque un problème de trésorerie.

