Flambée de la Covid-19: 111 sages-femmes testées positives L’avènement d’une 3e vague épidémique a entrainé au Sénégal une hausse exponentielle des cas de coronavirus. Les structures de santé, en plus d’etre débordées, enregistrent également des victimes au sein du personnel de santé.

La présidente de l’Association nationale des sages-femmes du Sénégal, Bigué Ba Mbodj a révélé que 111 sages-femmes ont été testées positives à la Covid-19. « L’évaluation que nous avons faite, c’était juste avant le début de la 3e vague.



Nous en étions à 111 sages-femmes qui avaient accepté de participer à l’étude et de nous dire qu’elles étaient infectées à la Covid 19 et 129 autres qui étaient des cas contacts », a déclaré Bigué Ba Mbodj.



D’après elle, loin de refléter la réalité, « ces chiffres sont la partie visible de l’iceberg; ça cache les réalités du terrain. Parce qu’avec la stigmatisation, beaucoup de sages-femmes avaient peur d’être déclarées positives à la Covid, pour ne pas être victimes de stigmatisation », rapporte Rfm.



