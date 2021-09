Flambée des prix des denrées de première nécessité : La décharge salée des cadres de Pastef sur le gouvernement La flambée des prix des denrées de première nécessité préoccupe le Mouvement national des cadres de Pastef (Moncap). En conférence de presse jeudi, les camarades de Ousmane Sonko ont fustigé cette décision du gouvernement qui «expose la majorité des populations rurales et urbaines à un désarroi total».

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Septembre 2021

Pour le cas de l’huile, les cadres patriotes qualifient d’«incongruité» les propos du directeur du Commerce intérieur, Oumar Diallo, qu’ils rapportent : «L’huile d’arachide se trouve plus chère que les autres qui se trouvent sur le marché. Et à chaque fois, nous avons une cohabitation entre l’huile d’arachide.»



Pastef de répliquer : «L’explication est simple : les turbines des usines de la Sonacos qui lui permettaient de produire et de vendre même le surplus d’électricité ne fonctionnent plus. Aujourd’hui, l’entreprise est alors obligée d’acheter de l’électricité auprès de la Senelec. Ce qui renchérit le produit qui devient non compétitif face à l’huile importée.»



Concernant le sucre, les Sénégalais «comprendront difficilement qu’il soit plus cher au Sénégal qu’en Gambie alors que le Sénégal, contrairement à son voisin, dispose d’une usine de fabrication, la Css, à qui on autorise aussi (une grosseaberration) d’importer du sucre», ont analysé les cadres de Pastef.



Au même moment, relèvent-ils, l’Etat octroie des «quotas d’importation faibles aux commerçants, les empêchant ainsi d’approvisionner correctement le marché national ».



Pour les camarades de Sonko, cette flambée des prix démontre «une absence de politique d’industrialisation permettant de transformer les produits comme l’arachide qu’on est ainsi obligé d’exporter en Chine ou en Turquie, ou de renforcer notre tissu industriel par la diversification des acteurs en cassant les situations de monopole, notamment dans le secteur du sucre».

Le Quotidien



