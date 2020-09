Flash météo: Prévision à très courte échéance, valable du 12 à 12h00 au 13/09/20 à 12h00

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Septembre 2020 à 15:36 | | 0 commentaire(s)|

Des pluies faibles à modérées seront notées au cours des prochaines 24h sur les localités Sud (Ziguinchor, Kolda, Kédougou et Sédhiou), les régions proches du littoral (Dakar, Mbour, Kaolack, Iles du Saloum, Thiès) et le Centre-sud- est (Tambacounda, Bakel, Kaffrine et environs).



Hormis les régions proches du littoral où les températures seront clémentes, le temps chaud persistera à l’intérieur du pays, avec des températures maximales qui evolueront entre 32° à 38° C".









Anacim

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos