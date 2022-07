Fleuve Sénégal : Le niveau amont en train de baisser pour préparer la crue (Services hydrauliques)

Le niveau du fleuve Sénégal "est à 2m,19" à Diama en amont du barrage du même nom ce mardi 12 juillet à 8 h 00, contre "2m,21 IGN" à la même période l’année dernière, le niveau amont étant " en train d’être abaissé pour préparer le passage de la crue sans grande conséquence sur Saint- Louis ", a-t-on appris de la Direction régionale de l’hydraulique, rapporte l'Aps.



" Le niveau du fleuve Sénégal à Diama (Amont Barrage) est à 2m,19 le 12 Juillet 2022 à 8h 00. A la même période de l’année dernière, le niveau du fleuve était à la cote 2m,21 IGN ", indique-t-elle dans un bulletin hydrologique.



" Le débit lâché est égal à 340 m3 /s contre 273 m3 /s en 2021. Globalement le niveau amont est en train d’être abaissé pour préparer le passage de la crue sans grande conséquence sur Saint-Louis. Cet abaissement permet de moduler les eaux vers Saint-Louis et l’embouchure ", sa proximité favorisant " l’évacuation rapide des eaux ", ajoute la Direction régionale de l’Hydraulique de Saint-Louis.



Elle note que le niveau du fleuve Sénégal à Saint-Louis " est à la cote de 0m, 99 à l’échelle le 12 Juillet 2022 à h 00 contre 0m,73 en 2021, à 08h 00", étant entendu que la cote d’alerte à la station de Saint-Louis est de 1m 75 ".



" A Richard-Toll, le plan d’eau était à la cote de 2m,67 le 11 Juillet 2022 à 8h 00 et ce matin à 8 heures, la cote est à 2m,70 contre 2m,69 en 2021, à 8 heures. La tendance est à la montée de 3 cm ", lit-on dans ce bulletin. Il signale que la cote d’alerte à la station de Richard-Toll " est de 3m,35 ".



Le plan d’eau à Podor " était à la cote de 2m,95 le 11 Juillet 2022 à 8h 00 et ce matin, à 8 heures, la cote est à 2m,99 contre 2m, 6 en 2021 à 8 heures. La tendance est à la montée de 4 cm ", sachant que "la cote d’alerte à la station de Podor est de 5 mètres".



Selon la même source, à Matam le plan d’eau " était à la cote de 3m,68 le 11 Juillet 2022 à 8h 00 et ce matin, à 8 heures, la cote est à 3m,64 contre 2m, 26 en 2021, à 8 heures ". Soit une " tendance est à la baisse de 4 cm ", alors que la cote d’alerte à la station de Matam " est de 8 mètres ".



" Sur le fleuve Sénégal à Bakel, le plan d’eau était à la cote de 3m,94 le 11 Juillet 2022 à 8h 00, et ce (mardi) matin à 8 heures, la cote est à 3m,84 contre 2m,72 en 2021, à 8 heures. La tendance est à la baisse de 10 cm ", souligne le bulletin de la Direction régionale de l’Hydrologie de Saint-Louis, avant de rappeler que la cote d’alerte à la station de Bakel " est de 10 mètres ".