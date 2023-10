Foirail de Diamaguène Sicap Mbao: Un projet de 6 milliards FCfa divise les éleveurs

Le foirail des grands ruminants de Diamaguène Sicap Mbao, est en eaux troubles. Ce, à cause d’un projet de réhabilitation de cet équipement marchand d’un montant de 6 milliards FCfa, qui divise le comité de gestion et certains éleveurs. Ces derniers ont fait face à la presse pour exprimer leur désaccord d'avec les responsables du comité de gestion, sans pour autant solliciter l’arbitrage des autorités étatiques.



Selon un délégué des éleveurs, Abdou Bâ, ce qui se passe au foirail dépasse l’entendement. « Nous nous sommes levés un beau jour pour constater que les responsables du comité de gestion nous ont amené un projet, sans concertation, d’un montant de 6 milliards 700 millions Cfa. Nous, les délégués, nous avons été exclus des tenants et aboutissants du contrat. Nous avons été mis devant le fait accompli. Les autorités préfectorales sont informées. Par contre, il y a eu des contrats dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Par la suite, nous sommes partis voir le maire de Diamaguène, pour lui demander s’il était au courant. Il nous a dit que ses services n’étaient pas les initiateurs. Cela veut dire qu’il y a des non-dits dans ce projet qui ressemble à plutôt de l’arnaque. Cela ressemble vraiment à de l’arnaque », se désole-t-il.



Sur les raisons de leurs réticences par rapport au projet, Samba Dia explique : « ces membres du comité de gestion vont jusqu’à nous proposer des projets de 6 milliards 700 millions, en nous disant qu’ils font faire des hôtels et des cantines. Des propos qui ne tiennent pas la route. Nous croyons qu’on a affaire à des prédateurs fonciers, qui veulent s’accaparer de notre patrimoine foncier que Son Excellence Macky Sall nous a offert, mentionné numéro 1416Dp, qui risque de basculer dans d’autres comptes qui ne sont pas les nôtres. Ce comité n’est pas légitime. Ils collectent 68 millions en 20 mois, soit 113 mille francs par jour. Et s’ils nous proposent un projet de 6 milliards 700 millions, cela veut dire qu’on va payer journalièrement 1 million 800 mille francs par jour, pendant 10 ans. Nous disons non à cette forfaiture et halte ! ».















L’As