Foire du Marché HLM: Les commercants y opposent leur veto Les commercants du marché Hlm ont baissé les rideaux aujourd’hui, pour protester contre la tenue de Foire, organisée par le Maire de la localité, à chaque approche de fête de Tabaski. Conscients que ces foires constituent une contrainte à la bonne marche de leurs activités, ils se sont organisés cette fois-ci, pour contrer cette option de la municipalité des Hlm pour se faire de l’argent.



« Nous refusons cette année la tenue de Foire dans le périmètre du marché. Nous payons nos taxes et, à chaque approche de fête, la municipalité nous impose la cohabitation avec des Foires. Ce qui tue nos activités commerciales. Puisqu’on ne vend rien. Cette fois-ci, le marché et la foire ne peuvent cohabiter », a rejeté le responsable et porte-parole des commercants, Mouhamed Diop sur les ondes de Sud Fm.









Ainsi, les commercants promettent de baisser rideau si jamais le Maire de la Commune des Hlm essaie à nouveau de poser ses chapiteaux pour, dit-il, organiser ses Foires. « Le marché est presque mort. Personne ne reconnaît plus ce marché. L’autorité municipale à qui nous versons des taxes, ne nous respecte pas », a protesté le commerçant, El Hadj Fall.













