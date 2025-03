Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Foncier/ Plus de 1 000 plaintes en trois mois : La DSCOS dénonce les irrégularités Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Mars 2025 à 22:14 | | 0 commentaire(s)| La Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation des Sols (DSCOS) a enregistré plus de 1 000 plaintes foncières entre janvier et mars 2025, a révélé son directeur général, le colonel Amadou Ousmane Ba. Il pointe des irrégularités majeures, notamment des délibérations abusives des municipalités qui favorisent la spéculation foncière.



« Nous sommes submergés. Les citoyens vivent une insécurité juridique totale », a-t-il alerté.



Les conflits fonciers explosent, en particulier à Tivaouane Peulh et Sangalkam, tandis que Dakar et Pikine restent épargnés grâce à des titres fonciers bien définis. Face à cette situation, le colonel Ba plaide pour une titrisation systématique des terres par l’État avant toute attribution communale.



Il met en garde contre les ventes illégales de terres du domaine national, rappelant que ces pratiques sont passibles de sanctions pénales.



« Vendre ces terres, c’est risquer la prison », a-t-il martelé.



La DSCOS annonce des contrôles renforcés pour mettre fin à ces abus et sécuriser la gestion foncière.



RTS









