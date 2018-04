Foncier à Touba: Le Khalife des mourides traque les spéculateurs

Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a instruit samedi le doyen des petits et chargé de la gestion de Touba de s’adresser aux 91 chefs de village et délégués de quartier de la ville religieuse, pour mettre fin à la vente illicite de terrains à usage d’habitation sur toute l’étendue du titre foncier de Touba. Au cours d’une large Assemblée générale ce week-end, à la résidence Serigne Abdoul Ahad, d’importantes mesures ont été prises par Serigne Sidi Abdoul Ahad Mbacké.



Entouré de Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole, du maire de la commune, et du chef de village de Touba-Mosquée, le responsable du foncier de Touba, par la voix de Serigne Bass, a été très clair en s’adressant aux chefs de village et délégués de quartiers de Touba et environs.



« Serigne Sidi Abdoul Ahad rappelle que le foncier de Touba est un patrimoine qui appartient à Serigne Touba, dont le représentant sur terre est Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Désormais, il ne sera plus toléré une vente illégale de terrain à usage d’habitation », prévient-il. Et de poursuivre, « le marabout n’interdit pas la vente de terrain. Mais vendez ce qui vous appartient, afin que demain, en cas de problème, il puisse situer les responsabilités et prendre des mesures idoines.»