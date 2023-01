Foncier touristique: La demande du Président Sall au Premier ministre et aux ministres en charge des Finances et du Budget...

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Janvier 2023 à 12:15 | | 0 commentaire(s)|

Evoquant le climat social et le suivi des affaires intérieures, le chef de l’Etat a insisté hier en Conseil des ministres sur la maitrise foncière des aménagements dans les zones et sites touristiques. Il a demandé au Premier ministre et aux ministres en charge des Finances et du Budget, des Collectivités territoriales et du Tourisme, en relation avec l’Agence nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT) et le Cadastre, de finaliser, avant fin mars 2023, la cartographie précise des zones et sites touristiques, informe LeTémoin.



A cet effet, Macky Sall a demandé au Gouvernement de sécuriser, à travers des Plans d’urbanisme approuvés, les périmètres d’intervention et les titres de la SAPCO dans les communes concernées, intégrant les sites classés (forêts, aires marines protégées) placés sous la surveillance des services du ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook