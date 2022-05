Fonction publique: pourquoi Macky Sall va faire des augmentations exceptionnelles de salaire

Présidant la réunion du Conseil des ministres, Macky Sall a réitéré ’’son attachement à l’amélioration du pouvoir d’achat des agents publics, avec l’entrée en vigueur, à partir du 1er mai 2022, des revalorisations salariales exceptionnelles dans la fonction publique, ce qui constitue un effort budgétaire spécial de 120 milliards de FCFA’’.



Revenant sur la célébration de la fête internationale du travail 2022, il a informé le Conseil, ‘’avoir reçu, hier, en présence des membres du Gouvernement, les centrales syndicales à l’occasion de la remise des cahiers de doléances’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



Le chef de l’Etat a salué, encore une fois, ‘’le rôle majeur des travailleuses et travailleurs dans le développement économique et social du Sénégal’’.



Il a demandé aux membres du Gouvernement, ‘’de veiller, en permanence, à la qualité et au renforcement du dialogue social par le respect de la liberté syndicale, la consolidation du tripartisme (Etat, Employeurs, Travailleurs), un suivi et une prise en charge efficaces des doléances sectorielles des travailleurs’’.



Selon le communiqué, il a souligné, en particulier, ‘’l’urgence de finaliser, d’une part, l’actualisation des conventions collectives et, d’autre part, la conclusion des conventions dans les secteurs émergents et/ou dépourvus de cadre de pilotage consensuel des relations professionnelles’’.



Macky Sall a demandé au Ministre en charge du Travail, de ‘’renforcer la santé et la sécurité au travail, mais également d’assurer, en liaison avec le Ministre en charge de l’Economie sociale et solidaire, la vulgarisation, auprès des centrales syndicales et des travailleurs, des opportunités de la loi d’orientation n°2021-28 du 15 juin 2021 relative à l’économie sociale et solidaire’’.



Il a, à ce titre, invité le gouvernement à ‘’accompagner les centrales syndicales dans leurs projets de développement de centres de formation et de renforcement des capacités des travailleurs’’.



Le chef de l’Etat a invité, aussi, le ministre des Finances et du Budget et le Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, à ‘’mettre en œuvre des mécanismes de facilitation de l’accès des travailleurs et de leurs coopératives, au foncier et la propriété immobilière, avec le déploiement du projet des 100.000 logements’’.



Par ailleurs, souligne le communiqué, Macky Sall a demandé au gouvernement, de ‘’poursuivre sans relâche, les efforts de soutien au pouvoir d’achat des ménages par les subventions de l’énergie et des prix de denrées de consommation courante (riz, huile, sucre, blé, etc.), soit 350 milliards de FCFA pour l’énergie et 157 milliards de FCFA pour les produits essentiels’’.



Dans le communiqué du Conseil des ministres, il a indiqué en outre, aux ministres en charge des Finances et du Travail, ‘’la nécessité de finaliser les études relatives à la revalorisation significative des pensions du Fonds national de Retraite (FNR) et d’engager une évaluation prospective du système national de retraite en termes de viabilité et d’innovations en matière de gouvernance’’.



Macky Sall a invité ainsi, le ministre en charge du Travail, à ‘’engager les études concernant le rapprochement/fusion entre l’IPRES et la Caisse de Sécurité sociale (CSS), en tenant compte des recommandations de base des partenaires sociaux’’.



Il a demandé, enfin, au ministre du Travail et du Dialogue social et au Haut Conseil du Dialogue social, de ‘’préparer la tenue, avant la fin de l’année 2022, de la 4ème édition de la Conférence sociale, rencontre déterminante qui doit matérialiser l’adoption des réformes du code du travail, du code de sécurité sociale, ainsi que du nouveau pacte de stabilité sociale et d’émergence économique’’.