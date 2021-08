Fonction publique sénégalaise : Les frais d’hospitalisation baissent de 44,0% au mois d’avril

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Août 2021 à 09:51 | | 0 commentaire(s)|

Les salaires sont passés de 72,6 milliards au mois de mars à 73,7 milliards en avril au moment où l’effectif des agents de l’Etat est de 155 062 au mois sous revue contre 154 307 le mois précédent.



En revanche, elle relève dans son dernier rapport sur les « Repères statistiques » consacré au mois d’avril, que les frais d’hospitalisation ont connu un recul de 44,0% sur la même période. En effet, les frais d’hospitalisations sont passés de 1,7 milliard de francs Cfa au mois de mars à 1,0 milliard en avril.



En glissement annuel, il a été constaté, une hausse des frais d’hospitalisation à hauteur de 65,7% (passant de 0,6 milliard en avril 2020 à 1,0 milliard en avril 2021), des salaires (10,3%) passant de 66,8 milliards en avril 2020 à 73,7 milliards en avril 2021 et de l’effectif (3,9%) de la fonction publique qui est aussi passé de 149 265 en avril 2020 à 155 062.

Bassirou MBAYE





Source : Les salaires et l’effectif du personnel de la fonction publique sénégalaise ont augmenté, respectivement, de 1,6%, et 0,5%, en avril 2021, en variation mensuelle, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).Source : https://www.lejecos.com/Fonction-publique-senegala...

