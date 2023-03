Fonction publique sénégalaise : Les frais d’hospitalisation et les salaires baissent au mois de décembre

En revanche, l’effectif de la fonction publique a connu une hausse de 0,1% passant 164 883 en novembre à 165 036, selon l’agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).



En glissement annuel, la même source renseigne que les salaires (+36,2%) et l’effectif (+3,2%) de la fonction publique ont progressé.



