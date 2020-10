Fonction publique sénégalaise : Les salaires atteignent 69,1 milliards de FCFA en juillet dernier

Selon l’Agence nationale de la statistique et de démographie (Ansd), les salaires au niveau la fonction publique sénégalaise sont évalués à 69,1 milliards de francs Cfa au mois de juillet dernier contre 68,1 milliards le mois précédent soit une hausse de 1,4% en variation mensuelle. Par rapport au même mois de l’année 2019 avec des salaires atteignant 61,1 milliards Cfa, il est noté une hausse de 13,1%.



L’agence informe dans la même lancée que la fonction publique compte 151 326 agents au mois sous revue contre 150 688 au mois de juin représentant ainsi une augmentation de 0,4% sur le nombre de salariés. Aussi, une hausse de 4,8% est notée sur l’effectif de la fonction publique par rapport au mois de juillet 2019 où le nombre de salariés était de 144 376.

