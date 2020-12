Fonctionnement adéquat des centres publics de dialyse: Macky Sall demande la prise en charge des patients insuffisants rénaux

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Décembre 2020 à 21:28 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République a indiqué ailleurs, au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, l’urgence de prendre toutes les dispositions pour assurer le fonctionnement adéquat des centres publics de dialyse et la prise en charge des patients (insuffisants rénaux) dans les meilleures conditions.

