Fonctionnement de l'Administration des détenus : 5 milliards F Cfa pour l'alimentation des détenus

5 milliards de francs Cfa est la somme consacrée à l'alimentation des détenus. La révélation a été faite hier par le ministre de la Justice, Garde des sceaux, lors de la cérémonie de passation de service entre les directeurs sortant et entrant de l'Administration pénitentiaire.



Selon Ismaila Madior Fall, cette enveloppe est une illustration de la volonté de l'Etat "de changer, moderniser, d'humaniser et changer le visage des prisons du pays".



Dans le cadre de la lutte contre le surpeuplement carcéral, le Garde des sceaux annonce une nouvelle politique pénale pour la rationalisation du mandat de dépôt, des mesures de peines alternatives à la prison, la mise en oeuvre de dispositifs de substitution de peine, des changements au niveau de la carte pénitentiaire, avec la construction de la nouvelle prison de 500 places à Sébikotane et la réhabilitation des 37 établissements pénitentiaires.