Fonctionnement normal des institutions: Le SEN de l’APR exhorte à prendre toutes les initiatives nécessaires Le Bureau de l’Assemblée Nationale a dénoncé, à travers son dernier communiqué, le caractère outrageant des propos du Premier Ministre Ousmane Sonko. Estimant que ces propos constituent une menace réelle sur le fonctionnement normal des institutions de la République et la préservation des valeurs républicaines, le Secrétariat Exécutif de l’Alliance Pour la République, approuve sans réserve cette analyse et exprime son soutien résolu au Bureau de l’Assemblée nationale et à travers lui à tous ses membres.

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2024 à 00:22

Le SEN les exhorte en outre à prendre toutes les initiatives nécessaires permettant de contribuer au fonctionnement normal des institutions dans les termes prévus par la Constitution et les lois de la République. Dès lors, le SEN de l’APR félicite le Bureau de l’Assemblée nationale et lui recommande de mettre en exergue le sens élevé des responsabilités devant le peuple Sénégalais et la Nation toute entière. Le SEN lui demande en outre de ne rien céder de ses prérogatives constitutionnelles.



Dans le même élan, le SEN recommande au Groupe parlementaire BBY d’aller à la rencontre des autres groupes constitués et des non inscrits, soucieux du respect de la Constitution, pour faire bloc face aux détracteurs de nos institutions.



Enfin, le SEN de l’Alliance Pour la République lance un appel soutenu au parti et à l’ensemble des partis et organisations de BBY à se mobiliser et à accompagner les initiatives que le groupe parlementaire pourrait être appelé à prendre.





