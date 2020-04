Fonds Covid-19: 12,5 milliards FCFA pour la diaspora Les sénégalais de la diaspora vont recevoir 12,5 milliards FCFA pour la prise en charge dans la gestion de la lutte contre le coronavirus. C’est ce qu’a révélé le ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ, ce jeudi, dévoilant la liste des bénéficiaires de ces fonds.

La prioritaire va « aux Sénégalais de l’extérieur, en vue de leur précarité du fait de la crise sanitaire, les Sénégalais en situation de vulnérabilité ou en cours de régularisation de séjour, les Sénégalais évoluant dans le secteur informel et aux retraités qui sont dans des foyers très exposés », a-t-il dit. « Les étudiants non allocataires, les Sénégalais bloqués dans les pays autres que leurs pays de résidence et dans les zones de transit, les compatriotes non bénéficiaires de l’aide de crise ou de l’assistance du pays d’accueil feront partie de cette répartition des sommes d’argent », sont également des cibles dans la distribution des fonds, a déclaré Amadou Ba.

Par ailleurs, a-t-il dit, « les familles des malades ou les victimes du Covid-19 et les familles des émigrés vivant au Sénégal y sont inclues », ajoutant qu’ « une cellule a été mise en place depuis l’avènement de cette pandémie. Laquelle vise à assurer la gestion efficace, efficiente et transparente des ressources allouées dans le cadre du plan de contingence nationale de lutte contre la pandémie du coronavirus au profit des Sénégalais de l’Extérieur ».

Ainsi, « il sera mis en place un comité de gestion à l’assistance et des aides sociales destiné à atténuer les effets du Covid-19 sur les Sénégalais de l’Extérieur et renforcer leur résilience », a encore dit le chef de la diplomatie sénégalaise, ajoutant que « ce comité placé sous la présidence de l’Ambassade, est composé du Consul général ou du Consul, du responsable des affaires consulaires ou sociales, d’un député de la Diaspora, de toute autre personne ressource membre d’une association ou pas, désignée par le comité et dont la présence est utile à l’issue de la mission ».



