Fonds Covid-19 pour la presse et la culture: les 02 milliards introuvables Selon Source A, les deux (02) milliards pour le Fonds Covid-19, destinés à la presse et à la culture sont introuvables. Le journal affirme que le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, dans son budget 2021, avoue avoir dépensé 1 milliard 65 millions F CFA dans le cadre d'une subvention destinée à la Sodav et 900 millions F CFA pour l'appui à la presse et à la culture.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Décembre 2020 à 06:39

Le Dage du Ministère de la Culture et de la Communication dément l'argentier: "ce n'est pas 1 milliard 65 millions F CFA. Cet argent, c'est le réaménagement que que le Ministère avait fait en interne".



Quant au Dg de la Sodav, Ali Bathily: "le milliard que nous avons reçu n'est pas une subvention (...) Nous avons rendu le reliquat(Ndlr: 532 millions F CFA) au Ministère de la Culture, comme il nous l'a demandé".



Et pour le président du Cdeps, Mamadou Ibra Kane: "il faut que cela soit bien clair. On n'a rien reçu du Fonds Force Covid de 1000 milliards F CFA. je peux en attester en tant que président du Cdpes".



