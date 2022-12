Fonds Covid : 6 milliards FCfa détournés, le Gouvernement parle de « broutilles »

Le rapport d’audit du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Force Covid-19) de la Cour des Comptes, continue de faire couler beaucoup d’encre.



Pour calmer les ardeurs, mentionne-t-on dans "Rewmi", le ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba a coanimé, ce vendredi avec son collègue du Commerce, de la consommation et des Petites et Moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana, un point de presse pour apporter des éclaircissements du gouvernement sur le dernier rapport de la Cour des comptes, qui a décelé de ‘’nombreuses irrégularités’’ sur les fonds de la Covid-19.



D’après le ministre des Finances, sur les 1 000 milliards FCfa, les manquements relatés par la Cour des Comptes et pour lesquels une suite judiciaire est recommandée, portent sur un montant de 6 686 784 410 FCfa, soit 0,7% du montant total du Programme de Résilience Économique et Sociale (PRES) décaissé

.

Sur la base de ce constat, il estime que « force est de reconnaître que les manquements observés ne sauraient entacher ou remettre en cause les prouesses réalisées dans le cadre de la gestion de ce fonds ».



Le gouvernement a annoncé une instruction judiciaire ou des sanctions administratives pour les mis en cause. « A nous, concernant, les poursuites judiciaires et administratives préconisées la réglementation en la matière sera appliquée et les mesures appropriées prises », a fait savoir Mamadou Moustapha Bâ, le ministre des Finances et du Budget.



Ainsi, les fautes de gestion commises par les gestionnaires seront traitées devant la Chambre des disciplines financières. Le ministère de la Justice saisit pour les dossiers requérants, une instruction judiciaire.