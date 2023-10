Fonds Covid : Un masque vendu à près de 3000 FCfa, à une société chinoise

Les enquêtes judiciaires ouvertes à la suite du détournement présumé des fonds destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 au Sénégal, se poursuivent.



Les enquêteurs de la DIC ont encore fait d’effarantes découvertes à propos des fonds Covid détournés. Ils ont découvert que la société CSH Garments dirigée par des Chinois, s’est vue attribuer un marché de 1,3 milliard FCfa pour 485 000 masques. En clair, un masque a été vendu à 2.874, 226 FCfa, révèle "Libération" dans sa parution du jour.



Une surfacturation manifeste qui a poussé les enquêteurs à entendre M. A. S., directeur des ressources humaines de CSH Garments. Et ce dernier, fait une révélation détonante aux enquêteurs de la DIC. D’après lui, les dirigeants de la société seraient de nationalité chinoise.



Et, après l’octroi du marché suivi de paiement, ils ont « quitté le territoire national sans l’aviser.



Rappelons que les contrôleurs de la Cour des comptes mentionnent dans leur rapport de 180 pages, une surfacturation de plus de 2,7 milliards de FCfa sur le prix du riz acheté et distribué aux populations les plus démunis pendant le confinement, ainsi que sur le prix d’achat des gels hydroalcooliques. Dix-neuf (19) milliards FCfa ont également été alloués à des dépenses sans lien avec le Covid-19, comme l’achat de...bacs de fleurs, par le ministère de l’Urbanisme.















Senenews