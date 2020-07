Fonds Force Covid-19: 533 milliards 100 millions FCfa déjà dépensés Le ministre des Finances et dui Budget Abdoulaye Daouda Diallo, a indiqué et montré les montants dépensés dans le cadre du Fonds Force Covid-19, avec plus de la moitié des 1000 milliards annoncés, déjà dépensés.

Le ministre a indiqué que 332,13 milliards de F CFA ont été décaissés sur un montant décaissable de 526, 13 milliards FCfa (hors dépenses fiscales), soit un pourcentage de 63,1%, à la date du 17 juin 2020.



Pour le secteur de la santé (malades de la Covid-19, personnel médical), 42,6 milliards FCfa ont été dépensés sur son budget de 77,8 milliards FCfa.



Pour le renforcement de la résilience sociale des populations, 73,16 milliards ont été décaissés sur les 103 milliards F CFA prévus.



86,1 milliards FCfa ont été payés au BTP et sphères ministérielles. 42 milliards FCfa pour le paiement d'arriérés de frais de location pour les bâtiments à usage de bureaux.



