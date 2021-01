Fonds Force-Covid destiné aux artisans: Disponibilité et démarrage de la première tranche des versements Dans le cadre d’appui du fonds de la Force Covid-19 dédié à l'Artisanat et à la Transformation du Secteur informel, une bonne nouvelle est tombée, annonçant la disponibilité de la première tranche des versements.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Janvier 2021 à 12:07 | | 0 commentaire(s)|

« Le Ministère de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel porte à la connaissance des artisans inscrits sur le fichier des demandeurs de l’appui de l’Etat Force-Covid, de la disponibilité de la première tranche des versements », nous dit la note parvenue à leral.net.



Elle ajoute que le lancement des opérations de transfert est prévu à Dakar le vendredi 15 janvier 2021, à 11 heures, sous la forme d’une cérémonie réduite, aux sphères ministérielles de Diamniadio, en conformité avec l’interdiction contextuelle des rassemblements.



« Le Ministère et l’ensemble du secteur réitèrent leur reconnaissance à Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, pour sa sensibilité à l’égard de la situation sociale des artisans », conclut la note.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos