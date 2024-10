Fonds africain de développement : La Bad et la Jica concluent un accord de 421 millions de dollars américains

La Bad explique que ce prêt, promis par le gouvernement japonais lors de la 16e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement en décembre 2022, soutiendra le développement indispensable des pays les moins avancés et les plus fragiles d’Afrique. Le Japon est l’un des principaux donateurs du Fonds, ayant contribué aux prêts les plus importants lors des 14e, 15e et 16e reconstitutions des ressources du guichet concessionnel du Groupe de la Banque.



L’institution confie que lors de la cérémonie de signature le 15 octobre, le vice-ministre adjoint du ministère des Finances, Daiho Fuji, s’est dit optimiste quant au fait que le prêt concessionnel de donateur du Japon, ainsi que les contributions sous forme de dons, aideraient les pays africains à relever différents défis liés au changement climatique, au manque d’infrastructures, à la fragilité, à l’intégration régionale, au développement du secteur privé, ainsi qu’à la gestion et à la transparence de la dette.



« Au cours de discussions fructueuses, nous avons réaffirmé que le Fonds africain de développement avait joué un rôle important dans le soutien aux pays à faible revenu en Afrique grâce à ses prêts concessionnels et à ses dons. Nous nous engageons à travailler ensemble pour que les discussions sur la reconstitution des ressources du FAD-17 soient couronnées de succès l’an prochain », a déclaré M. Fuji.



Le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, qui effectue sa cinquième visite dans ce pays d’Asie de l’Est, a remercié le gouvernement japonais pour son soutien indéfectible. Il a exprimé la satisfaction du Groupe de la Banque pour le partenariat plus large du Japon, notamment à travers l’Initiative d’assistance renforcée au secteur privé en Afrique de la Jica, un cadre innovant à plusieurs volets pour la mobilisation des ressources et le développement.



Il a mis en avant l’impact significatif des projets réalisés dans le cadre du Fonds africain de développement. « Rien que cette année, 500 000 personnes ont été raccordées à l’électricité, un million ont eu accès à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, 2,5 millions à des moyens de transport améliorés et 2,7 millions à des services de santé », a-t-il précisé.



Dans son discours, la première vice-présidente exécutive de la Jica a déclaré que les pays africains sont confrontés à de multiples crises comme la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la détérioration de la viabilité de la dette qui ont de graves répercussions sur les pays africains. Pour Katsura Miyazaki le Fonds africain de développement est essentiel pour relever ces défis.

