Fonds africain de garantie et de coopération économique : Cgf Bourse distinguée pour son rôle dans l’intégration du continent

« Décernée par le Conseil des gouverneurs du Fagace, cette nomination récompense une collaboration fructueuse et un engagement commun à renforcer l'intégration économique du continent et favoriser le financement, moteur du développement économique », renseigne Cgf dans un communiqué de presse.



Cette distinction, précise-t-on, témoigne de la confiance du Fagace en Cgf Bourse notamment sa capacité à soutenir des projets ambitieux et à créer des synergies solides entre les acteurs financiers africains.



Selon, le Docteur Ngueto Tiraina Yambaye, Directeur général du Fagace, cette nomination témoigne de la reconnaissance de son institution en faveur de Cgf Bourse, pour la bonne collaboration. Elle réaffirme également la confiance placée en Cgf Bourse par les plus hautes instances du Fagace pour ses grandes capacités à atteindre les objectifs communs, en tant que partenaire institutionnel.



Le Directeur général du Fagace souligne aussi qu'il est convaincu que l'engagement et les actions de Cgf Bourse continueront à faire rayonner les idéaux de développement, de coopération et de solidarité partagés.



Une reconnaissance qui va au-delà du symbole que le Directeur général de Cgf Bourse, Kalidou Diallo, a exprimé sa fierté. «Cette nomination dépasse le cadre d'une simple distinction, elle témoigne de notre leadership dans la transformation du paysage financier africain. Elle nous pousse à continuer, avec passion et innovation, à relever les défis économiques du continent à côté de grandes institutions supranationales telles que le Fagace », a affirmé M. Diallo.



«Acteur clé pour l’Afrique de demain, leader du marché boursier de l’Union économique et monétaire ouest africain (Uemoa), Cgf Bourse innove pour soutenir les entreprises et investisseurs. Le partenariat stratégique avec le Fagace renforce son rôle dans l'accès au financement pour la croissance économique régionale. Cette distinction marque aussi une belle reconnaissance de l’engagement de Cgf Bourse dans sa mission d’innovation et de développement de solutions financières performantes pour accompagner les projets à fort impact pour l’Afrique, tout en consolidant le rayonnement économique du continent à l'échelle mondiale », lit-on dans le document.



Adou FAYE





