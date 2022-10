Fonds d’appui et de développement de la presse: Une hausse de 30% prévue en 2023

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Octobre 2022 à 11:45 | | 0 commentaire(s)|

Le Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP) va connaître une hausse de plus de 30%. À partir de l’année prochaine, en effet, il va passer de 1,4 milliard à 1,9 milliard de francs CFA.



L’information a été donnée par le nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Moussa Bocar Thiam, lors d’une visite au siège du groupe de presse Emedia, rapporte leSoleil.sn.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook