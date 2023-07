Fonds de développement des cultures urbaines : Dakar et Thiès reçoivent leurs chèques Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, a procédé à la remise de chèques aux acteurs culturels des régions de Dakar et de Thiès, bénéficiaires d’un financement du Fonds de développement des cultures urbaines (FDCU). Un montant de 113 millions de francs CFA a été distribué

La maison de la culture Douta Seck a accueilli, pour la seconde fois, une cérémonie de remise de chèques pour le compte du Fonds de développement des cultures urbaines, après celle du mois de mars dernier. Cette fois-ci, ce sont les bénéficiaires de Dakar et de Thiès qui ont reçu leurs subventions. Ces deux régions détiennent le plus grand nombre de bénéficiaires dudit fonds.



Le ministre de la Culture est revenu sur la création de ce fonds avec l’inclusion des industries culturelles et créatives. “Depuis la création du FDCU, le président ne cesse de renforcer les dotations budgétaires et la prise en charge des différents aspects liés aux cultures urbaines pour l’épanouissement des acteurs. C’est ainsi qu’il avait décidé de transformer ce fonds en Fonds de développement des cultures urbaines pour les industries créatives et culturelles, en augmentant la dotation et en la faisant passer de 600 millions à 1 milliard de francs CFA, mais avec une approche plus inclusive pour placer les acteurs des cultures urbaines au cœur du dispositif managérial de ce fonds”, dit-il.



Poursuivant, il a expliqué la démarche et les modalités de sélection des projets.



“La procédure est transparente, équitable, parce que tout passe par des appels à projets. Le comité de lecture procède aux sélections, avec des notes accordées à chaque projet, puis les projets sélectionnés sont soumis au comité de gestion qui fixe les montants alloués à chaque projet. Les décaissements sont effectués, en donnant 60 % du montant obtenu pour la première tranche et après, sur présentation d’un rapport de gestion, les 40 % complémentaires sont versés, même si, de plus en plus, les concernés préfèrent avoir l’intégralité de la somme. Nous sommes favorables pour maximiser les possibilités de réussite du FDCU”, explique le ministre.



Pour cette phase, souligne Aliou Sow, la totalité des sommes tourne autour de 200 millions de francs CFA. Les régions de Dakar et de Thiès polarisent le plus grand nombre de bénéficiaires. Elles ont reçu 113 millions. Ensuite, les jeunes des régions de Kaffrine, Fatick, Kaolack et Diourbel ont reçu leurs chèques dans la soirée. Ce qui fait que 136 millions ont été mis à la disposition des jeunes, le mardi 27 juin. Ensuite, ce sera au tour des régions de Tamba, Kédougou, l’axe sud Ziguinchor – Sédhiou - Kolda et l’axe nord Saint-Louis – Louga - Matam.



Le ministre souligne qu’en dehors de ce fonds, les acteurs des cultures urbaines bénéficient de tous les autres fonds du ministère. Une façon de maximiser les chances et les possibilités des acteurs des cultures urbaines au développement du Sénégal.



“Le décret portant création du Fonds de développement des cultures urbaines pour les industries créatives et culturelles est déjà élaboré et, dans les brefs délais, il sera signé par le président et les organes mis en place. C’est une cogestion qui met l’acteur culturel au cœur de la gestion, de la conception de l’évaluation”, indique Aliou Sow.



Mouhamadou Cissokho, un des bénéficiaires, a salué cette initiative, tout en déplorant les retards notés. “C’est une bonne initiative, car cela n’a jamais existé, depuis sa création en 2017. On a enfin obtenu nos chèques, vu que l’attente a été longue (six mois). Les retards dans la subvention sont durs. Certains vont même jusqu’à emprunter de l’argent. Ça aurait été mieux, si on l’avait reçue tôt”, souligne le bénéficiaire

