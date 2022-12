Fonds de dotation des mairies: L’Etat décaisse 69 milliards de FCfa pour 2023 Le Conseil national de développement des collectivités territoriales (Cndct) a adopté, mardi, le projet de répartition «en grande masse», du Fonds de dotation de la décentralisation et du Fonds d’équipement des collectivités territoriales au titre de l’année 2023. Il s’agit d’un montant de plus de 69 milliards FCfa.

La répartition de ces fonds était au menu d’une réunion du Conseil national de développement des collectivités territoriales (Cndct). Elle a été présidée par le ministre des Collectivités territoriales, de l’aménagement et du développement des territoires, Mamadou Talla.



Le ministère des Collectivités territoriales a rappelé qu’en 2022, les transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales étaient de soixante-quatre milliards six cent huit millions huit cent vingt-six mille cinq cent vingt (64 608 826 520) francs Cfa.



Ils étaient répartis entre les Fonds de dotation de la décentralisation (vingt-huit milliards quatre cent cinquante millions) et les Fonds d’équipement des collectivités territoriales (trente-six milliards cent cinquante-huit millions huit cent vingt-six mille cinq cent vingt).



En 2023, les montants des enveloppes de ces fonds sont de 30 milliards 381 millions 893 mille 371 F Cfa pour le Fdd et 39 milliards 226 millions 933 mille 149 F Cfa pour le Fect.



