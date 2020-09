Foot - Transferts: Ivan Rakitic de retour au Séville FC (officiel)

Le milieu de terrain Ivan Rakitic (32 ans) quitte le Barça pour revenir au Séville FC. Annoncé depuis plusieurs jours, le retour d'Ivan Rakitic au Séville FC est désormais officiel. L'international croate (106 sélections, 15 buts) quitte donc le FC Barcelone avec lequel il était sous contrat jusqu'en 2022, pour revenir dans le club sévillan où il avait déjà évolué de janvier 2011 à juillet 2014. Âgé de 32 ans, Rakitic avait joué 149 matches avec les Andalous lors de son premier passage. Il quitte donc le FC Barcelone après y avoir passé cinq saisons et demie, pour 310 matches, 35 buts et 42 passes décisives et après avoir remporté une Ligue des champions (2015) et quatre titres en Liga. Le montant du transfert est estimé à 10 millions d'euros selon le communiqué des deux équipes. Le Croate s'est engagé avec le Séville FC jusqu'en 2024.

