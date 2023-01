Football: « La Coupe du monde, une expérience exceptionnelle » (Pathé Ciss) Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Janvier 2023 à 19:03 | | 0 commentaire(s)|

L’international sénégalais de Rayo Vallecano de Madrid (élite espagnole), Pathé Ciss, a déclaré que sa première participation à la dernière Coupe du monde Qatar 2022, a été une « expérience exceptionnelle ». “La Coupe du monde a été une expérience exceptionnelle. Cette compétition était pour moi une opportunité de faire valoir mon talent”, a-t-il dit dans un […] L’international sénégalais de Rayo Vallecano de Madrid (élite espagnole), Pathé Ciss, a déclaré que sa première participation à la dernière Coupe du monde Qatar 2022, a été une « expérience exceptionnelle ». “La Coupe du monde a été une expérience exceptionnelle. Cette compétition était pour moi une opportunité de faire valoir mon talent”, a-t-il dit dans un entretien téléphonique avec l’APS. Le milieu de terrain a joué trois match dont deux titularisations lors de sa première participation en phase finale de Coupe du monde Qatar 2022. Il se dit “être beaucoup plus en sécurité après avoir gagné de l’expérience et de la visibilité” depuis sa participation au mondial. Le Sénégal, champion d’Afrique, avait été éliminé en huitièmes de finale par l’Angleterre (3-0) lors de la dernière Coupe du monde. Les Lions avaient battu le Qatar, pays organiseur, (3-1), et l’Equateur (2-1), après avoir subi une défaite d’entrée (2-0), contre les Pays-Bas. L’international sénégalais souligne que l’élimination en huitièmes de finale par l’Angleterre avaient fait “très mal” aux Lions. Ciss préfére toutefois se focaliser sur les échéances qui se profilent à l’horizon. ‘’Cette élimination en huitièmes de finale nous a fait très mal mais, il y a d’autres échéances qui nous attendent. Nous allons nous y mettre et travailler davantage”, a assuré l’ancien pensionnaire de Diambars, l’équipe du centre de formation de Saly Portudal (Mbour, ouest). “A mon niveau, il me reste encore beaucoup de choses à prouver. J’ai vraiment envie d’aller très loin avec cette équipe du Sénégal”, a conclu le milieu de terrain de Rayo Vallecano. APS



Source : https://lesoleil.sn/football-la-coupe-du-monde-une...

