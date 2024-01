Football : 65 buts déjà inscrits, vers une CAN 2023 très prolifique APS – Un total de soixante-cinq buts ont été inscrits à l’issue des matchs de la deuxième journée des phases de poule de la 34ᵉ Coupe d’Afrique des nations 2023 qui se poursuit en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février), contre quarante-neuf lors de la précédente édition.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Janvier 2024 à 10:20 | | 0 commentaire(s)|

À l’issue de la première journée de la première journée qui a pris fin mercredi dernier, 27 buts avaient été inscrits, contre 11 lors de l’édition de 2022 au Cameroun.



La deuxième journée s’est terminée dimanche avec 38 nouveaux buts, portant à 65 le nombre de buts marqué en deux journées, soit 16 de plus que lors de la CAN 2021.



Aucun des 24 matchs joués lors de ces deux premières journées ne s’est terminé sur un score nul et vierge. En 2021, au même stade de la compétition, on comptait les deux matchs nuls du Sénégal contre la Guinée et le Malawi.



Le Cap-Vert et le Sénégal, champion en titre, avec deux victoires en autant de sorties, ont d’ores et déjà obtenu leur ticket pour le prochain tour de la 34ᵉ Coupe d’Afrique des nations.



Le Mali, le Maroc, la Guinée, le Nigeria sont bien placés, mais devront attendre la dernière journée des matchs de poule pour valider leur qualification au prochain tour de compétition.



De grandes nations africaines de football que sont l’Algérie, la Tunisie et le Cameroun ont raté leurs deux premiers matchs et sont sous la menace d’une élimination.



Quatre cartons rouges ont été distribués depuis le début de la compétition, dont deux dans la poule C que le Sénégal partage avec la Gambie, le Cameroun et la Guinée-Conakry.



