Football –Angleterre : Iliman Ndiaye sur la liste restreinte des désignés pour le joueur de l’année en championship Iliman Ndiaye a été nommé parmi les six candidats choisis par l’association des footballeurs professionnels (Professional Footballers’ Association, PFA) pour le titre de joueur de l’année en Deuxième Division d’Angleterre. L’info est de Wiwsport

La PFA a annoncé sa sélection jeudi, par un communiqué. Iliman Ndiaye garde toujours une belle cote d’outre-Manche. Alors qu’il a quitté l’Angleterre pour rejoindre l’Olympique de Marseille cet été, l’ancien joueur de Sheffield United figure dans la short-list des six nominés pour le « PFA Championship Players’ Player of the Year », récompensant le meilleur joueur de l’année dans l’antichambre du football anglais.



Il faudra tout de même cravacher pour s’offrir cette récompense. En effet, lliman Ndiaye (14 buts, 11 passes décisives en Championnat la saison dernière) doit faire face à la forte concurrence avec Chuba Akpom, transféré de Middlesbrough à l’Ajax Amsterdam cet été puis déjà vainqueur du trophée de meilleur joueur de la saison en Championship.



Les autres nominés sont Josh Brownhill (Burnley), Viktor Gyökeres (Coventry City), Carlton John Morris (Luton Town) et Nathan Tella (Burnley).



