Football - Arabie Saoudite : Sadio Mané défend Cristiano Ronaldo, chambré par les supporters de Al-Ettifaq En Coupe du Roi mardi, Cristiano Ronaldo a vécu une soirée compliquée en club. Alors que son équipe peinait à décrocher la qualification, le Portugais été hué par les supporters de l’équipe adverse, qui criait « Messi, Messi…». Mais selon "Wiwsport", c’était sans compter avec la réalisation et la réaction de Sadio Mané !

Vendredi 3 Novembre 2023

Réduits à 10, Al-Nassr FC et Al-Ettifaq FC ont livré un gros duel, lors du match qualificatif pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Il a fallu attendre la 107e minute de jeu, pour voir l’unique but de la rencontre inscrit par Sadio Mané.



Selon nos confrères, en soutien à Cristiano Ronaldo, Sadio Mané pour célébrer sa réalisation synonyme de la qualification, est allé demander aux supporters de scander « Cristiano Ronaldo ! Cristiano Ronaldo ! » .



Amorphe depuis deux matchs d’affilée, l’attaquant portugais a été pris à part par les supporters du club adverse, qui l’ont chambré au lendemain du 8e Ballon d’Or de Lionel Messi.



