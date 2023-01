[Football] Ardemment courtisé par Everton : Iliman Ndiaye face à un choix cornélien

Impressionnant depuis le début de la saison, Illiman Ndiaye pourrait ne pas terminer l’exercice en cours avec Sheffield. Le joueur se retrouve, en effet, sur les tablettes d’Everton qui veut renforcer sa ligne d’attaque et essayer de sortir de la zone de relégation dans laquelle il est englué depuis quelques temps. Mais l’international sénégalais serait-il […]

Impressionnant depuis le début de la saison, Illiman Ndiaye pourrait ne pas terminer l’exercice en cours avec Sheffield. Le joueur se retrouve, en effet, sur les tablettes d’Everton qui veut renforcer sa ligne d’attaque et essayer de sortir de la zone de relégation dans laquelle il est englué depuis quelques temps. Mais l’international sénégalais serait-il tenté d’accepter ce mouvement sachant les difficultés du club basé à Liverpool ou restera-t-il à Sheffield qui est en pole pour retrouver la Premier League ? Une interrogation que le joueur de 22 ans devra vite évacuer.

C’est sans doute le « Lion » qui cartonne le plus sur les pelouses européennes en ce moment. Illiman Ndiaye enchaine les bonnes performances et, avec ses 10 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, il n’est pas étranger au bon parcours de Sheffield United qui occupe la deuxième place au classement en Championship à cinq unités du leader. Face à de tels états de service, l’international sénégalais (5 sélections) se retrouve forcément sur les radars de clubs plus huppés et qui évoluent en Premier League. On parle notamment des intérêts de Liverpool mais c’est Everton qui se montre plus chaud à l’idée d’accueillir le joueur passé par l’Olympique de Marseille. Les médias anglais sont formels : Everton est prêt à tout pour signer le natif de Rouen. Ces derniers évoquent même que les Toffees sont prêts à dégainer une offre de 15 millions d’euros pour satisfaire Sheffield qui n’est pas enclin à laisser partir un cadre en cours de saison. Mais dans ce genre de situation, seule la décision du joueur peut faire la différence. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle ne sera pas facile à prendre. En effet, Everton, qui vient de limoger son manager Franck Lampard pour insuffisance de résultats, est en proie à de sérieuses difficultés. Dix-neuvième au classement (15 pts), le club de la Mersey n’a plus enregistré de succès depuis octobre 2022 et reste sur 9 matches sans victoire et son attaque en berne (seulement 15 buts marqués en 20 matches) ne rassure guère.

Aller dans un club qui lutte pour sa survie en Premier League pourrait être un piège pour Illiman Ndiaye qui devra s’armer de patience avant de faire le grand saut. Sheffield United (2e, 57 pts), à 5 unités du leader Burnley (62 pts), est en pôle pour obtenir une promotion puisqu’il compte 13 points d’avance sur Watford (3e). Pour le conforter dans son choix de rester en Championship, Illiman Ndiaye (1m80, 70 kg) peut s’inspirer de deux exemples patents. En 2018-2019, Ismaïla Sarr (51 sélections, 11 buts) sortait de la saison la plus prolifique de sa carrière avec Rennes (12 buts) avant de signer dans la foulée à Watford contre la rondelette somme de 30 millions d’euros + 5 millions de bonus. Un record pour le club anglais à l’époque. Mais la saison suivante, Watford est relégué et Ismaïla Sarr était contraint d’évoluer en Championship pour la première fois. Un peu plus loin (2015-2016), Idrissa Gana Gueye quittait Lille après dix ans d’état de service pour signer à Aston Villa de Tim Sherwood sans pour autant éviter la relégation des Villans en fin de saison. Heureusement pour lui, Everton lui tend les bras le sauvant ainsi de la rugueuse Championship. Ironie du sort, c’est Everton, qui entrevoit presque l’échelon inférieur, qui se positionne pour Illiman Ndiaye en attendant l’onction de ce dernier.

Mouhamadou Lamine DIOP

Source : https://lesoleil.sn/football-ardemment-courtise-pa...